L’Olivo la meraviglia di Anacapri

Anacapri si trova nella parte occidentale di Capri, caratterizzata da un’atmosfera più autentica e meno turistica rispetto alla zona più nota. La località non presenta i famosi faraglioni, ma offre un ambiente più popolare e semplice. La sua posizione e le caratteristiche rendono questa area differente dal resto dell’isola, con un patrimonio culturale e paesaggistico distintivo. La zona è visitata per la sua tranquillità e le attrazioni tradizionali, lontano dal turismo di massa.

Anacapri è l’altra faccia di Capri, meno mondana, senza faraglioni, ma più autentica e popolare. Occupa la parte occidentale dell’isola azzurra, sul fianco del Monte Solaro, ed è meno battuta dal turismo mainstream, anche se vi si trovano meraviglie come Villa San Michele, che ospita l’Axel Munthe Museum, dedicato al medico e scrittore svedese innamorato di Capri che la fece costruire alla fine dell’Ottocento sul sito in cui sorgeva una cappella dedicata a San Michele. Un luogo magico, silenzioso e solenne, che si trova a poche decine di metri di passeggiata dall’albergo che forse meglio incarna la dolce vita italiana (anzi, la Dolce Vita)... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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