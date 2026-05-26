Dall' olivo un tesoro verde | l' Università di Perugia trasforma la CO2 in reddito per gli olivicoltori
Gli oliveti in Umbria, regione nota come il cuore verde d’Italia, sono al centro di un progetto che permette di convertire la CO2 assorbita dagli alberi in reddito per gli olivicoltori. L'Università di Perugia ha sviluppato un metodo per trasformare le emissioni di anidride carbonica in benefici economici, offrendo così un nuovo approccio sostenibile alla coltivazione degli ulivi e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Non solo olio extravergine di qualità. In Umbria, il "cuore verde d'Italia", l'olivo diventa uno strumento concreto per combattere il cambiamento climatico e, al tempo stesso, per mettere soldi nelle tasche degli agricoltori. È questo l'obiettivo ambizioso di LifeE OliVer (OLIve tree for Verified. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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