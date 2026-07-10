A Anacapri, la spiaggia libera nella zona del Faro è stata ampliata, raddoppiando lo spazio disponibile. La nuova configurazione permette ora di accedere a una maggiore area per l’accesso pubblico alla baia. La zona è caratterizzata da un sentiero immerso nella macchia mediterranea, tra profumi di mirto, pini e lentischi. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alle strutture o ai servizi presenti. La modifica riguarda esclusivamente l’ampiezza dell’area accessibile ai visitatori.

La zona del Faro di Anacapri è un paradiso naturale, il sentiero che scende verso il mare è immerso nella macchia mediterranea, tra profumi di mirto, pini, lentischi. Ma arrivati giù? Chi frequenta questo luogo di straordinaria bellezza sa che le possibilità per i bagnanti sono poche. O si sceglie di accedere allo storico lido, i cui costi sono in linea con il trend caprese, o ci si può accomodare ai due baretti, confortevoli ma abbastanza lontani dal mare. Infine, opzione per i «duri e puri» e sicuramente per i giovani, ci si piazza sulle piattaforme di cemento che costituiscono la spiaggia libera. Spesso ingaggiando una vera e propria lotta gomito a gomito con il vicino per conquistare spazi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Anacapri, la rivoluzione della baia del Faro: la spiaggia libera triplica lo spazio

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