Anacapri la rivoluzione della baia del Faro | la spiaggia libera triplica lo spazio

Da napoli.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Anacapri, la spiaggia libera nella zona del Faro è stata ampliata, raddoppiando lo spazio disponibile. La nuova configurazione permette ora di accedere a una maggiore area per l’accesso pubblico alla baia. La zona è caratterizzata da un sentiero immerso nella macchia mediterranea, tra profumi di mirto, pini e lentischi. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alle strutture o ai servizi presenti. La modifica riguarda esclusivamente l’ampiezza dell’area accessibile ai visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La zona del Faro di Anacapri è un paradiso naturale, il sentiero che scende verso il mare è immerso nella macchia mediterranea, tra profumi di mirto, pini, lentischi. Ma arrivati giù? Chi frequenta questo luogo di straordinaria bellezza sa che le possibilità per i bagnanti sono poche. O si sceglie di accedere allo storico lido, i cui costi sono in linea con il trend caprese, o ci si può accomodare ai due baretti, confortevoli ma abbastanza lontani dal mare. Infine, opzione per i «duri e puri» e sicuramente per i giovani, ci si piazza sulle piattaforme di cemento che costituiscono la spiaggia libera. Spesso ingaggiando una vera e propria lotta gomito a gomito con il vicino per conquistare spazi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

anacapri la rivoluzione della baia del faro la spiaggia libera triplica lo spazio
© Napoli.corriere.it - Anacapri, la rivoluzione della baia del Faro: la spiaggia libera triplica lo spazio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mattinata, come accedere alla spiaggia libera di Baia dei MergoliPer raggiungere la spiaggia libera di Baia dei Mergoli, è necessario ottenere un pass comunale.

È più facile fare la rivoluzione dal basso che eliminare la partitocrazia: lo spazio c’èIl sistema politico italiano mostra difficoltà a rinnovarsi, con un dibattito interno che appare sempre più chiuso e autoreferenziale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web