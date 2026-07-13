A Lodi, otto nuovi agenti sono stati assegnati alla Questura ad agosto. Il Sindacato di Polizia denuncia che questa assunzione non è sufficiente a coprire la mancanza di personale, che da tempo affligge la sede. La questura rimane sotto organico, e la presenza di nuovi agenti non sembra risolvere le criticità quotidiane. La situazione continua a essere monitorata, mentre gli operatori chiedono interventi più incisivi.

Lodi, 13 luglio 2026 – Otto nuovi agenti in arrivo alla Questura di Lodi, ma per il Siulp non basta a risolvere il problema della cronica carenza di personale. È questo il messaggio lanciato dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, che accoglie positivamente l'assegnazione prevista, per i primi giorni di agosto, sottolineando però come il rinforzo sia destinato soprattutto a compensare le numerose uscite dovute ai pensionamenti. https:www.ilgiorno.itpoliticafontana-viminale-agenti-fpfban6h I numeri. Dei nuovi operatori, tre saranno destinati all'Ufficio Immigrazione, settore che negli ultimi anni ha registrato un forte incremento delle pratiche e del carico di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, ad agosto arrivano otto nuovi agenti. Il Siulp: “Non bastano, segnale insufficiente”

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