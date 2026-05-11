Quattordici agenti arrivano in via Gleno Ma non bastano

Quattordici agenti di Polizia penitenziaria sono stati assegnati al carcere di Bergamo, con undici destinati all’area maschile e tre alla sezione femminile. La decisione arriva dopo un periodo di carenze di personale, che ha portato a interventi sul campo per garantire la sicurezza e il funzionamento della struttura. Tuttavia, la presenza di queste nuove unità non sembra essere sufficiente a coprire tutte le esigenze operative.

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Una minima boccata d’ossigeno. Il ministero della Giustizia ha previsto l’assegnazione di 14 nuovi agenti di Polizia penitenziaria per il carcere di Bergamo: undici per l’area maschile, e tre per la sezione femminile. È l’effetto degli stanziamenti relativi all’ultimo corso di formazione per i neoagenti: la presa in carico è attesa nelle prossime settimane. Le ultime stime sulla casa circondariale del capoluogo orobico indicavano una carenza di organico di quaranta agenti. Il gap andrà a colmarsi solo parzialmente e, inoltre, va considerato il progressivo pensionamento di altri colleghi. In tutto, stando ai dati del ministero, sono circa duecento gli operatori della Penitenziaria in servizio nel carcere di Bergamo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quattordici agenti arrivano in via Gleno. "Ma non bastano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Microsoft rivoluziona l’ufficio: arrivano gli agenti IA autonomi? Cosa sapere Microsoft introduce gli agenti Copilot autonomi per Word, Excel e PowerPoint in Microsoft 365. OpenAI rivoluziona il lavoro: arrivano gli agenti autonomi per i team? Cosa sapere OpenAI lancia i workspace agent basati su Codex per l'automazione dei team aziendali. Argomenti più discussi: Quattordici agenti arrivano in via Gleno. Ma non bastano; Sicurezza, in carcere arrivano i rinforzi: 23 nuovi agenti a Pesaro e Fossombrone; Carenza di personale nelle carceri pugliesi, in arrivo 133 agenti: 15 a Taranto; Carceri pugliesi, arrivano 133 agenti ma il SAPPE attacca: Emergenza ormai fuori controllo.