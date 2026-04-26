Dopo settimane di incertezze, la possibilità di un rinnovo contrattuale per lo slovacco con il Napoli sta tornando a essere presa in considerazione. Le negoziazioni tra le parti sembrano aver ripreso vigore, aprendo la strada a una soluzione che potrebbe prolungare la permanenza del giocatore in azzurro. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali, ma l’attenzione si concentra sull’andamento delle trattative.

Dopo le voci di un possibile addio, sembra prendere sempre più quota il rinnovo contrattuale per il centrocampista slovacco Stanisalv Lobotka. “Per il secondo anno consecutivo, la stessa storia. Arriva la primavera, si avvicina la fine della stagione e il nome di Stanislav Lobotka compare nella lista dei possibili partenti. Una situazione condizionata da un mercato ancora molto variegato, pieno di estimatori, e soprattutto dalla clausola rescissoria da 25 milioni inserita nel suo contratto, in scadenza nel 2027. Tra un anno, mica chissà quanto. Mettiamola così: Lobotka e il Napoli sono al bivio, allo snodo decisivo. Ma la situazione potrebbe cambiare nel segno della continuità, nonostante l’eco di certe dichiarazioni rilasciate a novembre in Slovacchia: il rinnovo al 2029 come Rrahmani non è più un’opzione da escludere.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Lobotka si riapre l’ipotesi rinnovo col Napoli

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