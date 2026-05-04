Il tecnico Antonio Conte è al centro di discussioni riguardo al suo futuro sulla panchina del Napoli. Secondo alcune fonti, le possibilità di un suo addio sarebbero più alte rispetto a una sua permanenza in squadra. La situazione contrattuale e le recenti vicende sportive alimentano questa incertezza, lasciando aperta la possibilità di un cambiamento nei prossimi giorni. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in bilico. A fare il punto è Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di OttoChannel durante il programma “Salotto Azzurro”. Il giornalista ha espresso dubbi concreti sulla permanenza del tecnico: «Ad oggi meno del 50%», ha dichiarato, sottolineando come lo scenario attuale sia tutt’altro che definito. Alvino ha ricordato anche quanto accaduto nella scorsa stagione, quando sembrava certo l’addio di Conte: «Eravamo tutti convinti che andasse via, la percentuale era altissima.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Alvino sul futuro di Conte: “Più probabile l’addio che la permanenza”

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