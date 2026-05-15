Un marinaio è stato condannato a tre anni di reclusione per aver stuprato una ragazza diciassettenne. Durante il processo, è stato accertato come abbia documentato l'aggressione attraverso conversazioni in chat. La Marina Militare non ha adottato provvedimenti disciplinari immediati nei confronti del militare, nonostante l'accaduto. La sentenza è stata emessa dopo le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno ricostruito le modalità dell'aggressione e raccolto le testimonianze delle parti coinvolte.

? Punti chiave Come ha fatto il marinaio a documentare l'aggressione in chat?. Perché la Marina Militare non ha preso provvedimenti disciplinari immediati?. Quali prove hanno permesso ai Carabinieri di identificare il colpevole?. Quanto deve versare l'imputato come risarcimento alla vittima?.? In Breve PM Roberto Piccione ha chiesto inizialmente quattro anni di reclusione per il reato.. Il giudice ha disposto un risarcimento provvisionale di 40mila euro alla vittima.. L'aggressione è avvenuta due anni fa nel locale dell'Erbaria a Venezia.. La Marina Militare non ha ancora adottato misure disciplinari verso il marinaio.. Il tribunale di Venezia ha condannato il marinaio responsabile della violenza sessuale subita da una diciassettenne nel locale dell’Erbaria, stabilendo una pena di tre anni di reclusione per l’imputato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, marinaio condannato: 3 anni per lo stupro di una diciassettenne

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