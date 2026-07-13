Lo hanno già fatto! Sinner e la fidanzata | la notizia lascia tutti senza parole

Durante la vittoria a Wimbledon, l’attenzione sugli spalti si è spostata anche sulla fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic. La coppia è stata vista insieme nel pubblico, attirando l’interesse dei presenti. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e i presenti allo stadio. La vittoria del tennista ha attirato l’attenzione non solo sui risultati sportivi, ma anche sulla presenza della compagna tra il pubblico.

Jannik Sinner ha celebrato un nuovo trionfo a Wimbledon davanti al suo staff e alla famiglia, ma sugli spalti del Centrale l’attenzione si è concentrata anche su Laila Hasanovic. La modella danese, presenza ormai abituale nei principali appuntamenti del tennista, è tornata al centro delle cronache dopo alcune indiscrezioni rilanciate dalla stampa tedesca sulla sua relazione con il numero uno del ranking ATP. Secondo quanto riferito nei giorni che hanno preceduto la finale londinese, la coppia sarebbe già sposata. Al momento non risultano però conferme pubbliche da parte di Sinner o Hasanovic, né elementi ufficiali che attestino un matrimonio. La notizia resta dunque nel campo delle voci, in linea con il riserbo che i due hanno sempre mantenuto sulla loro vita privata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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