J-Ax lascia tutti senza parole | la bestemmia a Sanremo e la penale milionaria con Fedez il racconto senza filtri

Durante il Festival di Sanremo, J-Ax ha pronunciato una bestemmia in diretta, attirando l’attenzione. Più tardi, il rapper ha raccontato di un episodio legato a una penale milionaria con Fedez, senza entrare nei dettagli. A distanza di mesi dalla fine dell’evento, ha condiviso queste esperienze in un podcast, descrivendo momenti delicati vissuti durante la manifestazione.

A distanza di mesi dalla fine del Festival di Sanremo, J-Ax ha deciso di raccontare alcuni episodi rimasti finora lontani dai riflettori. Ospite del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, il rapper ha ripercorso momenti delicati vissuti durante la kermesse, svelando un retroscena che avrebbe potuto costargli caro. Non solo: nel corso della lunga intervista è tornato anche sulla fine della collaborazione con Fedez, parlando per la prima volta di un accordo di riservatezza con penali milionarie firmato dopo la separazione professionale. J-Ax ha bestemmiato a Sanremo: la paura per la squalifica, cosa è successo. Nel corso della chiacchierata con Gianluca Gazzoli, J-Ax ha confessato un episodio rimasto finora inedito e avvenuto durante il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Sanremo, Ermal Meta: Le parole Gaza e Palestina non sono bestemmie

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