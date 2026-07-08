LIVE Mercato | Fiorentina suggestione Bakayoko Bologna su Folorunsho

Il Cagliari mantiene la richiesta di 15 milioni di euro per il trasferimento di Bakayoko, mentre l'Atalanta cerca di ridurre la cifra fissa includendo bonus nel pagamento. La Fiorentina valuta l'acquisto di Bakayoko, e il Bologna si interessa a Folorunsho.

(ma.br.) Il Cagliari non scende dalla valutazione di 15 milioni, l'Atalanta punta ad abbattere la parte fissa con l'inserimento di qualche bonus. La strada però sembra tracciata. Anche per dare a Maurizio Sarri il primo elemento per ridisegnare il centrocampo bergamasco (mdv) Domenico Tedesco chiede rinforzi a centrocampo. Tra i nomi caldi anche quello di Michael Folorunsho: nelle scorse ore sono state chieste informazioni sull’interno azzurro di proprietà-Napoli, che deve necessariamente sfoltire la rosa (fdv) Paratici punta Johan Bakayoko, in uscita dal Lipsia dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il club tedesco lo valuta sui 20 milioni, avendolo pagato 18 dal Psv appena un’estate fa, la viola potrebbe tentare i tedeschi con un prestito con diritto condizionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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