A Varese, durante un episodio di violenza stradale, tre uomini hanno colpito un'auto con una mazza da baseball, causando danni e ferendo un giovane di 19 anni. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno e ha generato panico tra i passanti. Dopo aver causato il danno e la fuga del ragazzo, gli aggressori si sono dileguati prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi della lite.

Varese - Ancora un episodio di violenza sulle strade, questa volta nel cuore di Varese. Una lite per motivi di viabilità è degenerata in un'aggressione con una mazza da basebal l: un'auto distrutta, un ragazzo di 19 anni finito in ospedale e tre uomini che, dopo aver seminato il panico, sono riusciti a fuggire. Un episodio che solleva interrogativi sulla crescente escalation di violenza e sull'identità del trio, ancora ricercato dalla polizia. Tutto è iniziato per una lite sulla viabilità. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica all'incrocio tra le vie Carcano, Casula e Tonale. La chiamata al 112 parlava inizialmente di un giovane ferito con un bastone o addirittura con un'arma da taglio, facendo scattare l'intervento immediato della Squadra Volante e dei soccorritori del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Ilgiorno.it - Lite per viabilità, tre uomini distruggono un'auto a colpi di mazza da baseball: terrore in pieno giorno a Varese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muravera, arrestato spacciatore con droga e mazza da baseball in autoNella notte, i carabinieri hanno arrestato un uomo a Muravera mentre si trovava a bordo della sua auto.

Mazza da baseball nascosta in auto: 43enne denunciato dai carabinieriUn uomo di 43 anni residente in provincia di Verona è stato denunciato dai carabinieri a Mantova dopo essere stato trovato in possesso di una mazza...

Temi più discussi: Lite all'incrocio: aggredito con una mazza da baseball; Foggia, lite in auto finisce con una sparatoria: in manette un 22enne, il complice era ai domiciliari; La nuova strada statale è finalmente realtà: aperti al traffico gli ultimi tre chilometri; Spari dopo la lite per un incidente stradale a San Severo: ferito automobilista, arrestato 22enne presunto complice del killer.

Lite per viabilità, tre uomini distruggono un'auto a colpi di mazza da baseball: terrore in pieno giorno a VareseIl bilancio è pesante: un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale, una vettura è stata completamente devastata. In fuga il trio di aggressori, indaga la polizia ... ilgiorno.it

Lite all'incrocio: aggredito con una mazza da baseballLitigano all’incrocio e spunta una mazza da baseball: vetri di una macchina distrutti e automobilista al Pronto soccorso. Mentre i tre aggressori fanno perdere le tracce. È successo alle 16 di oggi, d ... prealpina.it