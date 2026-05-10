Nella notte, i carabinieri hanno arrestato un uomo a Muravera mentre si trovava a bordo della sua auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati droga e contanti, oltre a una mazza da baseball. I militari avevano seguito i suoi movimenti per diversi giorni prima di intervenire. Nell’auto, sono stati trovati anche altri oggetti sospetti, che hanno portato all’arresto. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’uomo.

? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a monitorare lo spacciatore per giorni?. Cosa nascondeva l'uomo nell'auto insieme alla droga e ai contanti?. Perché il sospettato aveva una mazza da baseball in alluminio?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per il trentaseenne arrestato?.? In Breve Sequestrati 23 grammi di hashish e 3,3 grammi di cocaina in otto dosi.. Recuperati 1.300 euro in contanti durante la perquisizione del veicolo.. Mazza da baseball in alluminio di 70 centimetri trovata accanto al conducente.. Soggetto già noto alle autorità posto in regime di arresti domiciliari.. I carabinieri della Compagnia di San Vito hanno arrestato ieri un trentaseienne a Muravera, scoprendo hashish, cocaina e una mazza da baseball in alluminio durante un controllo mirato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muravera, arrestato spacciatore con droga e mazza da baseball in auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Catania, minaccia madre e sorella con una mazza da baseball per i soldi della droga: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia dopo la richiesta d’aiuto La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne catanese con...

30enne impugna una mazza da baseball a Catania, madre e sorella si rifugiano in auto: arrestatoEseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione a Catania, dove un uomo di 30 anni è stato fermato dopo aver minacciato la...