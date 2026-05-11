Mazza da baseball nascosta in auto | 43enne denunciato dai carabinieri

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni residente in provincia di Verona è stato denunciato dai carabinieri a Mantova dopo essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball nascosta nella sua auto. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno identificato e perquisito il veicolo, scoprendo l’arma. La notizia è stata resa nota dal comando locale delle forze dell’ordine.

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Anche un uomo residente in provincia di Verona, è caduto nella rete dei controlli delle forze dell'ordine nel territorio di Mantova. Il servizio, condiviso nella sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lombardo, ha visto i carabinieri della compagnia mantovana.🔗 Leggi su Veronasera.it

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