Mazza da baseball nascosta in auto | 43enne denunciato dai carabinieri

Un uomo di 43 anni residente in provincia di Verona è stato denunciato dai carabinieri a Mantova dopo essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball nascosta nella sua auto. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno identificato e perquisito il veicolo, scoprendo l’arma. La notizia è stata resa nota dal comando locale delle forze dell’ordine.

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