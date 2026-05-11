Mazza da baseball nascosta in auto | 43enne denunciato dai carabinieri
Un uomo di 43 anni residente in provincia di Verona è stato denunciato dai carabinieri a Mantova dopo essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball nascosta nella sua auto. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno identificato e perquisito il veicolo, scoprendo l’arma. La notizia è stata resa nota dal comando locale delle forze dell’ordine.
Anche un uomo residente in provincia di Verona, è caduto nella rete dei controlli delle forze dell'ordine nel territorio di Mantova. Il servizio, condiviso nella sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica lombardo, ha visto i carabinieri della compagnia mantovana.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Si aggira con una mazza da baseball da 55 centimetri nascosta in autoProseguono i controlli delle forze dell’ordine nel territorio della Valle Isarco, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza agli utenti delle...
Girava di notte con una mazza da baseball in auto, denunciato un 30enne pregiudicatoI carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 30enne, catanese, già sottoposto alla misura di...
Argomenti più discussi: Siracusa | Taxi senza licenza: sequestrato ape-calessino. 2 denunciati per possesso di machete e mazza da baseball; Avola | Droga nascosta nel condizionatore: la Polizia denuncia un giovane; Canicattini Bagni | Bridge, Sebastiano Scatà è campione italiano a coppie miste 2026; Inserisci Webmarte tra le ‘Fonti Preferite’ di Google.
Quel giro di mazza al suo primo turno in battuta di sabato scorso è costato caro a Eugene Helder, che... facebook