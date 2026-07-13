Lite al Parco accoltellati due fratelli | violenza nella notte a Barbarasco

Due fratelli sono stati accoltellati durante una lite notturna al Parco Fiera di Tresana, poco dopo le 3.30. La festa era finita, la musica spenta e i volontari stavano chiudendo quando è scoppiata la rissa. Non ci sono dettagli su eventuali arresti o feriti gravi. La zona è stata messa sotto controllo mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Tresana (Massa Carrara), 13 luglio 2026 – La festa al Parco Fiera di Tresana si era appena conclusa. Erano da poco passate le 3.30, la musica era stata spenta e i volontari stavano ultimando le operazioni di chiusura. Dalla zona recintata del Parco, illuminata solo dalle ultime luci dei chioschi, la gente defluiva lentamente verso l’uscita, diretta alle auto parcheggiate lungo la strada che porta al cimitero. È in quei minuti che si è consumata un’aggressione violenta. Secondo quanto riferito da chi era presente e da volontari della Pro loco, che hanno raccolto le prime testimonianze, fuori dall’area della festa, nei pressi della fontana pubblica che si trova all’uscita del Parco Fiera, un uomo di origine nordafricana avrebbe iniziato a rincorrere un giovane italiano, A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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