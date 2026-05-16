Milano due uomini accoltellati in strada in poche ore nella notte
Nella notte di sabato 16 maggio, a Milano, due uomini sono stati feriti con coltellate in strada. Uno dei coinvolti, di 34 anni, ha riportato una ferita al braccio e una al fianco. L'aggressione è avvenuta in un'area della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto e sull'identità degli aggressori. Al momento, non sono stati resi noti eventuali legami tra i due episodi o le motivazioni dietro le aggressioni.
Una coltellata al braccio e un altro fendente alla coscia. Un uomo di 34 anni è stato aggredito e accoltellato, colpito con un'arma bianca - forse una lama -, nella nottata di sabato 16 maggio a Milano. La telefonata con la richiesta di soccorso è scattata alle tre e trenta da via Tocqueville. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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