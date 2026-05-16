Milano due uomini accoltellati in strada in poche ore nella notte

Nella notte di sabato 16 maggio, a Milano, due uomini sono stati feriti con coltellate in strada. Uno dei coinvolti, di 34 anni, ha riportato una ferita al braccio e una al fianco. L'aggressione è avvenuta in un'area della città, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto e sull'identità degli aggressori. Al momento, non sono stati resi noti eventuali legami tra i due episodi o le motivazioni dietro le aggressioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui