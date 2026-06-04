Nella lite stradale spunta un coltello aggrediti due fratelli

Durante una discussione tra automobilisti, un uomo di 33 anni è stato accusato di aver minacciato e danneggiato due fratelli di 27 e 22 anni, portando a un procedimento legale. La lite si è trasformata in un'aggressione con l'impiego di un coltello. La disputa, inizialmente banale, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'apertura di un procedimento giudiziario.

Una banale discussione tra automobilisti si è trasformata in una aggressione per la quale è finito a processo un macedone 33enne accusato di minaccia e danneggiamento aggravato ai danni di due fratelli di 27 e 22 anni. La vicenda risale all'agosto del 2023 quando, secondo la denuncia, le vittime. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Omicidio Ilenia Musella, emergono nuove contraddizioni - Vita in diretta 05/02/2026

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Dopo la lite le coltellate. Ferito 32enneLite in strada, spunta un coltello. Così un diverbio tra due sudamericani è degenerato in violenza e si è concluso col ferimento di uno dei litiganti, un 32enne, colpito a un gluteo. È successo nella ... ilgiorno.it