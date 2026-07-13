Negli ultimi diciotto mesi, l’investimento globale nell’Intelligenza Artificiale è aumentato rapidamente, rappresentando un’accelerazione senza precedenti nella storia recente dell’innovazione. Questa crescita ha portato a un nuovo modo di concepire le politiche e le strategie nazionali, con l’obiettivo di adattarsi alle trasformazioni introdotte dall’IA. La discussione si concentra sull’esigenza di rivedere i progetti di sviluppo del Paese, in considerazione delle implicazioni e delle potenzialità di questa tecnologia.

Negli ultimi diciotto mesi il mondo ha iniziato a investire nell’ Intelligenza Artificiale con una velocità che non ha precedenti nella storia recente dell’innovazione. Le principali economie mondiali hanno trasformato la capacità di calcolo in una priorità strategica, destinando centinaia di miliardi di euro alla costruzione di nuovi data center, allo sviluppo di semiconduttori avanzati, alla produzione di energia necessaria ad alimentare le infrastrutture digitali e alla formazione di competenze altamente specializzate. La corsa globale all’autonomia tecnologica. Gli Stati Uniti hanno avviato un nuovo ciclo di investimenti industriali... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - L’Italia nell’era della fine della scarsità: perché l’Intelligenza Artificiale impone un nuovo progetto di Paese

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Peuples de Tanzanie : les derniers gardiens des traditions ancestrales Documentaire MondeBSF

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