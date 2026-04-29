L' intelligenza artificiale per i mercati esteri | ecco il nuovo progetto della Camera di Commercio

Una nuova iniziativa proposta dalla Camera di commercio dell’Emilia mira a supportare le aziende di Parma nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per rafforzare la loro presenza sui mercati esteri. Il progetto, gratuito, si rivolge a trenta imprese locali e intende guidarle nell’esplorazione di soluzioni innovative legate all’uso di questa tecnologia. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per migliorare le strategie di internazionalizzazione delle aziende coinvolte.

Guidare le imprese emiliane verso soluzioni ed applicazioni di intelligenza artificiale generativa come strumento per migliorare la presenza sui i mercati esteri: è questo l’obiettivo del percorso gratuito che la Camera di commercio dell’Emilia mette a disposizione di 30 imprese di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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