L' Iran minaccia anche gli arabi

L'Iran ha annunciato una vendetta che coinvolge anche i paesi arabi, definendola un “movimento globale”. La minaccia giunge da un rappresentante delle autorità iraniane, che ha dichiarato che l’azione non è solo contro individui considerati colpevoli di aver ucciso il leader storico, ma si rivolge ai “popoli liberi del mondo”. La dichiarazione indica un intento di ritorsione esteso e senza limiti geografici.

Vendetta universale: quella giurata da Mojtaba Khamenei non è solo un attacco mirato a una lista di «criminali» colpevoli di aver martirizzato «il sangue puro del leader», ovvero di aver eliminato il padre Alì, ma un «movimento globale» che riguarda «i popoli liberi del mondo». Insomma, secondo il parlamentare iraniano Alaeddin Boroujerdi, uno dei personaggi più in vista dell’ala estremista di Teheran, nessun luogo al mondo per Trump e Netanyahu sarà sicuro, nemmeno la Casa Bianca, perché a questa caccia all’uomo sono invitati, anzi sono «obbligati», tutti gli individui e i popoli che si ritengono liberi. All’indomani dell’annuncio della Guida Suprema si susseguono appelli e precisazioni sempre più preoccupanti, che fossero sui social o sulle pagine dei giornali iraniani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Iran, Khamenei minaccia gli USA: Anche le portaerei si possono affondare

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