L?Iran minaccia i Paesi arabi il G7 | Hormuz va riaperto Oggi l?incontro tra Putin e Xi

Oggi si sono svolti vari sviluppi nelle relazioni internazionali, con l’Iran che ha rivolto minacce ai paesi arabi e il G7 che ha chiesto la riapertura dello stretto di Hormuz. Contestualmente si tiene un incontro tra il presidente russo e il leader cinese. Sul fronte politico, si sono osservate posizioni contrastanti: da un lato le minacce di un ritorno alle ostilità da parte di alcuni esponenti statunitensi e delle forze di sicurezza iraniane, dall’altro le dichiarazioni più moderate di altri attori coinvolti.

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Da un lato i "falchi", dall'altro le "colombe". Da una parte le minacce di Donald Trump e dei Guardiani della Rivoluzione di riprendere la guerra o di scatenare un incendio in tutto il Medio Oriente. Dall'altra, un canale diplomatico che continua a resistere, con il Pakistan e i Paesi arabi che cercano di frenare l'escalation ma che ormai non si fidano né dell'Iran né degli Stati Uniti. L'ultimatum Dopo lo stop ai raid motivato con il pressing delle monarchie del Golfo, Trump ieri ha lanciato un nuovo ultimatum all'Iran per siglare un accordo. «Dico due o tre giorni. Forse venerdì, sabato, domenica. Qualcosa forse all'inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - L?Iran minaccia i Paesi arabi, il G7: «Hormuz va riaperto». Oggi l?incontro tra Putin e Xi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui Sullo stesso argomento Leggi anche: Iran colpisce paesi arabi. Usa: no a invasione. Hormuz zona di guerra Leggi anche: L’Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a Hormuz”. Ferito Mojtaba Khamenei Nella rassegna stampa con @CostanzaSpocci su @Radio3tweet: - Trump minaccia l'Iran e poi fa marcia indietro, tutto nello stesso giorno - La RDC aprirà tre nuovi centri di trattamento per l’Ebola - Proteste in Kenya e Bolivia, nuove sanzioni a Cuba x.com L'offerta aggiornata dell'Iran è insufficiente, rischia la ripresa della guerra: alto funzionario statunitense reddit L’Iran minaccia di tagliare i cavi sottomarini di Internet: quali sono i rischi per la connettività globaleI media iraniani hanno diffuso il piano del Governo per imporre una tassa sull'utilizzo ei cavi che passano per lo stretto di Hormuz ... affaritaliani.it L’Iran minaccia i cavi sottomarini di Internet, quali sono i rischi per la connessioneTeheran pensa a tariffe milionarie per il passaggio dei cavi di Internet nello Stretto di Hormuz. I colossi tech sono davvero a rischio? quifinanza.it