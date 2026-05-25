Il presidente degli Stati Uniti ha invitato Arabia Saudita e Qatar a firmare gli Accordi di Abramo, collegandoli a un eventuale accordo di pace con l'Iran. La richiesta è stata fatta durante un intervento pubblico, senza specificare una data o un percorso preciso per la firma. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulle modalità o sui tempi previsti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto che l'Arabia Saudita e il Qatar firmino gli Accordi di Abramo come parte dell'accordo di pace con l'Iran. In un nuovo post su Truth Social, il Capo della Casa Bianca ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno "procedendo bene ", ma ha ribadito il suo precedente avvertimento secondo cui o si arriverà a un "ottimo accordo per tutti" oppure non ci sarà alcun accordo, paventando la possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran qualora i colloqui di pace fallissero. Ha poi aggiunto che per alcuni paesi della regione - Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Giordania, Turchia e Pakistan - l'adesione agli Accordi di Abramo dovrebbe essere "obbligatoria" nell'ambito degli sforzi per arrivare ad un'intesa che ponga termine alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump ai Paesi arabi: "Firmate gli Accordi di Abramo e sarà pace in Iran"

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