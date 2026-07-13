Roma, 13 luglio 2026 – Vladimir Putin non ha intenzione di negoziare la pace in Ucraina e potrebbe invece puntare a un'escalation del conflitto nei prossimi mesi. È quanto emerge da un'inchiesta pubblicata da Reuters alla fine della scorsa settimana, basata su tre fonti indicate come vicine al Cremlino, secondo cui i recenti attacchi con droni ucraini contro raffinerie e porti russi avrebbero rafforzato la determinazione del presidente russo a continuare la guerra, ormai arrivata al quinto anno. Una fonte che lo incontra regolarmente parla di “alta probabilità” di escalation, un'altra riferisce che Putin considera la conquista dell'intero... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Quotidiano.net - L’ipotesi di una (imminente) escalation Russia-Nato: ecco dove Putin potrebbe colpire. La mappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRAN: pronto l'attacco USA - Offensiva ucraina ferma - Kiev usa i flamingo

Notizie e thread social correlati

Allarme degli 007 sui piani di Putin: "Può colpire una base Nato nel Baltico"Le agenzie di intelligence hanno segnalato che il Cremlino potrebbe prendere di mira una base della Nato nel Baltico, in relazione ai piani di...

Russia, Putin alla parata del 9 maggio: “In Ucraina affrontiamo una forza sostenuta dall’intero blocco Nato”Durante la parata dell’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente ha pronunciato un discorso in cui ha collegato il conflitto in...

Temi più discussi: Il dilemma di Putin: trattare con Kiev o puntare su un'escalation? L'intelligence ucraina: Lo zar valuta anche un attacco a una base Nato sul Baltico; Allarme degli 007 sui piani di Putin: Può colpire una base Nato nel Baltico; Kiev colpisce due depositi di petrolio russi e Mosca invoca Trump come mediatore; Polonia nel mirino della Russia, Cremlino pronto a testare la reazione Nato: l'allarme di Washington.

La Russia un giorno è uno stato fallito, che ha un esercito senza più uomini (due mezze verità) mentre il giorno seguente è una minaccia così forte che valuta di attaccare una base Nato e fare una escalation Almeno la disinformazione di una volta era fatta me x.com

L’ipotesi di una (imminente) escalation Russia-Nato: ecco dove Putin potrebbe colpire. La mappaSecondo l'intelligence ucraina, citata da Reuters, Mosca starebbe valutando un attacco limitato contro il territorio di un Paese Nato e, in particolare, contro una base nei Paesi baltici ... quotidiano.net

La Russia non attacca perché la Nato sa difendersi. Una lezione per Conte e TravaglioPutin non è una minaccia? L’algoritmo può spiegare al leader dei 5 Stelle e al direttore del Fatto che cosa ha detto il capo della Nato in Europa ... ilfoglio.it

L'Ucraina sta vincendo reddit