Le agenzie di intelligence hanno segnalato che il Cremlino potrebbe prendere di mira una base della Nato nel Baltico, in relazione ai piani di espansione della zona cuscinetto lungo il confine con l’Ucraina. Le dichiarazioni pubbliche del governo russo sulla questione sono interpretate come un’indicazione che la guerra potrebbe continuare senza segnali di rallentamento. La comunicazione ufficiale suggerisce un aumento delle tensioni nella regione.

Le dichiarazioni pubbliche del Cremlino sulla volontà di ampliare la "zona cuscinetto" lungo il confine con l'Ucraina vengono lette a Kiev come il segnale che Vladimir Putin non abbia alcuna intenzione di rallentare la guerra. Ma l'allarme lanciato dall'intelligence ucraina va oltre il Donbass: secondo fonti di alto livello citate da Reuters, il presidente russo starebbe valutando anche scenari di escalation che comprenderebbero un attacco limitato contro il territorio di un Paese della Nato, ad esempio una base militare nei Paesi baltici. Si tratta di una valutazione che non equivale a una previsione certa né a un piano confermato, ma che riflette il crescente timore che Mosca possa cercare di aumentare la pressione sull'Alleanza Atlantica mentre continua a perseguire i propri obiettivi militari in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Allarme degli 007 sui piani di Putin: "Può colpire una base Nato nel Baltico"

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