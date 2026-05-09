Russia Putin alla parata del 9 maggio | In Ucraina affrontiamo una forza sostenuta dall’intero blocco Nato
Durante la parata dell’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, il presidente ha pronunciato un discorso in cui ha collegato il conflitto in Ucraina alla Seconda guerra mondiale, affermando che il paese affronta una forza sostenuta dall’intero blocco Nato. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di molte figure ufficiali e ha visto la presenza di mezzi militari schierati lungo l’avenue principale.
Alla parata per l’81° anniversario della vittoria sul nazifascismo, Putin ha di nuovo collegato il conflitto in Ucraina alla Seconda guerra mondiale. Ha parlato di una “forza aggressiva sostenuta dall’intero blocco Nato” e ribadito: “la vittoria sarà sempre nostra”, sottolineando unità e resistenza della Russia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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