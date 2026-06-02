L'Inter ha ufficialmente manifestato interesse per il centrocampista inglese e ha presentato una prima offerta di 20 milioni di euro. Tuttavia, il Liverpool ha rifiutato questa proposta e si è opposto alla cessione del giocatore. Il giocatore ha dato il suo assenso alla trattativa, ma il club inglese non ha ancora aperto a ulteriori negoziati. La trattativa resta in stand-by.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra stringe i contatti per il centrocampista inglese, ma la prima offerta da 20 milioni non basta. Il mercato in entrata dell’Inter non si ferma e la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu. Da Palestra fino a Solet senza dimenticare il tema portiere, con Provedel tra i profili più seguiti per sostituire Sommer ma fare comunque da secondo a Josep Martinez. L’obiettivo principale delle ultime ore si è però spostato sulla linea mediana, dove i campioni d’Italia intendono inserire un elemento di assoluto dinamismo e spessore internazionale per completare il reparto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, assalto a Curtis Jones: c’è il sì del giocatore, ma il Liverpool fa muro. I dettagli

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MERCATO INTER, MA CHE STATE FACENDO! L'OFFERTA CHE CAMBIA TUTTO!

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