L’intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani? Il futuro del lavoro tra opportunità rischi e scenari possibili
Una nuova legge approvata vieta l'uso di intelligenza artificiale per la generazione di contenuti senza specifica indicazione. La norma prevede sanzioni per le aziende che utilizzano sistemi di IA senza trasparenza. La regolamentazione riguarda anche l’impiego di tecnologie di IA per attività di customer service e produzione di testi automatizzati. La legge entra in vigore a partire dal prossimo mese.
Se una macchina può scrivere articoli, programmare software, creare immagini, analizzare dati e rispondere ai clienti, quale sarà il ruolo dell’essere umano nel futuro? È la domanda che, con sfumature diverse, si pone chiunque abbia provato ChatGPT per scrivere una mail, abbia visto un collega usare Copilot per generare codice, o abbia semplicemente letto l’ennesimo titolo su un’azienda che “sostituisce i dipendenti con l’IA”. Fino a qualche anno fa l’intelligenza artificiale era percepita come una tecnologia da laboratorio, qualcosa che riguardava ricercatori e informatici. Oggi è entrata nei processi aziendali, negli strumenti di lavoro quotidiani, nei sistemi operativi dei computer che usiamo ogni giorno. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Lintelligenza artificiale non sostituirà gli esseri umani.Sostituirà chi non ha identità. Chi copia
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