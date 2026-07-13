Se una macchina può scrivere articoli, programmare software, creare immagini, analizzare dati e rispondere ai clienti, quale sarà il ruolo dell’essere umano nel futuro? È la domanda che, con sfumature diverse, si pone chiunque abbia provato ChatGPT per scrivere una mail, abbia visto un collega usare Copilot per generare codice, o abbia semplicemente letto l’ennesimo titolo su un’azienda che “sostituisce i dipendenti con l’IA”. Fino a qualche anno fa l’intelligenza artificiale era percepita come una tecnologia da laboratorio, qualcosa che riguardava ricercatori e informatici. Oggi è entrata nei processi aziendali, negli strumenti di lavoro quotidiani, nei sistemi operativi dei computer che usiamo ogni giorno. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - L’intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani? Il futuro del lavoro tra opportunità, rischi e scenari possibili

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Lintelligenza artificiale non sostituirà gli esseri umani.Sostituirà chi non ha identità. Chi copia

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