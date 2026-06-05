L’intelligenza artificiale cambia lavoro e consumi | a Benevento il confronto su rischi e opportunità

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Benevento si è tenuto un confronto sull’impatto dell’intelligenza artificiale su lavoro e servizi pubblici. Sono stati discussi i rischi e le opportunità legati all’uso di queste tecnologie. L’incontro ha coinvolto esperti, rappresentanti istituzionali e cittadini, evidenziando come l’IA stia modificando i modelli di occupazione e i processi amministrativi. Nessuna decisione è stata presa, solo analisi di come l’innovazione digitale sta influenzando la quotidianità.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, i servizi pubblici e il rapporto tra cittadini e tecnologia. Per approfondire le opportunità e le criticità di questa trasformazione, Federconsumatori Benevento e CGIL Benevento hanno promosso l’iniziativa pubblica dal titolo “Intelligenza Artificiale – Le possibili ricadute sui consumatori e sul lavoro”, in programma martedì 9 giugno 2026 alle ore 15 presso il Salone CGIL “G. Di Vittorio” di via Leonardo Bianchi 9 a Benevento. L’incontro nasce con l’obiettivo di aprire una riflessione su uno dei temi più attuali e strategici del nostro tempo. L’Intelligenza Artificiale, infatti, sta già modificando profondamente processi produttivi, modalità di accesso ai servizi, sistemi decisionali e relazioni tra cittadini, imprese e istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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