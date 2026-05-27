Silvio Torello e le nuove opportunità del web | tra intelligenza artificiale reputazione digitale e futuro del lavoro

Da citypescara.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi anni, la presenza online si è evoluta oltre il semplice possesso di un sito o di pagine social. Ora si concentra sulla gestione della reputazione digitale e sull’utilizzo di strumenti avanzati come l’intelligenza artificiale. La capacità di costruire autorevolezza e di adattarsi alle nuove tecnologie rappresenta un elemento chiave nel panorama del web.

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Negli ultimi anni il concetto di presenza online si è trasformato. In passato bastava avere un sito internet o una pagina social per essere visibili; oggi la sfida riguarda reputazione, autorevolezza e capacità di utilizzare strumenti avanzati. Il web moderno non premia soltanto chi pubblica contenuti, ma chi riesce a creare valore, fiducia e relazioni. Secondo Silvio Torello, uno degli aspetti più interessanti riguarda la democratizzazione delle competenze. Oggi una persona senza grandi capitali iniziali può avviare attività digitali partendo semplicemente da uno smartphone e da una connessione internet. Questo scenario era quasi impensabile vent’anni fa. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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