Lino Banfi e i suoi 90 anni | ecco la festa in famiglia con figli nipoti e Pio e Amedeo

Da bari.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio, Lino Banfi ha compiuto 90 anni e ha celebrato il traguardo con la famiglia, tra figli e nipoti. Presenti anche il duo comico Pio e Amedeo, considerati ormai parte della cerchia familiare e artistica dell’attore. La festa si è svolta in un ambiente intimo con momenti condivisi tra i familiari e gli amici più stretti. Non sono stati resi noti dettagli specifici sull’evento o sull’organizzazione.

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Un compleanno speciale quello di Lino Banfi, che il 9 luglio ha festeggiato i 90 anni circondato dall’affetto della figlia Rosanna e dei nipoti. Ma anche di Pio e Amedeo, il celebre duo comico che rientra ormai nella famiglia artistica e affettiva del «nonno d’Italia». Un legame consolidato dalla partecipazione di Lino Banfi al film «Oi vita mia», con cui il duo comico di Foggia ha debuttato alla regia e registrato un vasto successo. In più occasioni è stato lo stesso Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, a rivelare di aver accettato immediatamente il ruolo offertogli da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, arrivando al pubblico in una veste inedita. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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