Il Comune di Linguaglossa ha emesso un’ordinanza che vieta di tenere i cani alla catena durante l’estate. La misura mira a proteggere gli animali dai rischi legati alle alte temperature. La normativa impone il divieto di lasciare gli animali legati all’aperto nelle ore più calde, con l’obiettivo di prevenire problemi di salute legati al caldo eccessivo. La disposizione è valida per tutto il periodo estivo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza del Comune per proteggere gli animali dalle ondate di calore. Per contrastare i rischi legati alle temperature elevate dei mesi estivi, il Comune di Linguaglossa ha introdotto nuove misure per la tutela degli animali d’affezione. L’ordinanza, firmata dal sindaco Luca Stagnitta, sarà in vigore dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e prevede una serie di disposizioni pensate per evitare situazioni di stress termico e colpi di calore negli animali. Stop alla detenzione dei cani alla catena. Tra le principali novità del provvedimento c’è il divieto, su tutto il territorio comunale, di tenere i cani legati alla catena o con strumenti equivalenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Linguaglossa, nuove regole contro il caldo: vietato tenere i cani alla catena durante l’estate

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