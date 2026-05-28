Le nuove regole europee stabiliscono requisiti specifici per il trasporto di cani e gatti su aerei e treni. È richiesto un certificato di buona salute e, in alcuni casi, la documentazione di vaccinazioni aggiornate. Le compagnie di trasporto forniscono indicazioni sui contenitori consentiti e sulle procedure di imbarco. Consigli pratici includono l’uso di trasportini adeguati e la preparazione dei documenti necessari prima di partire.

ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON ARCAPLANET Viaggiare con il proprio cane o gatto rappresenta un momento piacevole e sereno, ma è necessario preparare tutto con cura. Per il gatto, ad esempio, è fondamentale trasformare il trasportino in un elemento di comfort, a cui abituarlo gradualmente lasciandolo aperto in casa, accessibile e accogliente, per renderlo un rifugio familiare. Scegliere la misura giusta, pulirlo dopo ogni viaggio e utilizzare feromoni “positivi” contribuisce poi a far sentire il felino di casa più sicuro. Con le giuste attenzioni, insomma, il viaggio diventa un’esperienza condivisa, più leggera e positiva sia per noi che per i nostri compagni a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In viaggio con cani e gatti: le nuove regole europee per aerei e treni, i documenti e i consigli di Arcaplanet per l’estate con i nostri amici a 4 zampe

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