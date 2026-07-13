L’inflazione tassa invisibile Strategie contro la volatilità

UN MILIONE di euro. È una somma di denaro che per molti rappresenta un sogno e il traguardo che porta alla tanto agognata ricchezza. Eppure, a volte, le apparenze possono ingannare. Chi avesse vinto un premio milionario all’inizio del 2002, magari partecipando a uno dei quiz televisivi più popolari di quegli anni, oggi potrebbe scoprire di essersi impoverito notevolmente, qualora non avesse investito il patrimonio in maniera adeguata. A sostenerlo è una ricerca realizzata da Vanguard, seconda casa di gestione del risparmio al mondo, che ha analizzato gli effetti dell’ inflazione nell’area euro negli ultimi ventiquattro anni. Secondo lo studio, un milione di euro ricevuto il 31 gennaio 2002 avrebbe oggi un potere d’acquisto equivalente a circa il 60% in meno rispetto ad allora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il Trucco Fiscale del Giappone: la tassa invisibile che brucia i tuoi risparmi

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