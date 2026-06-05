Le aziende tecnologiche hanno dichiarato che potrebbero adottare ritorsioni contro la tassa del 2,25% sui ricavi delle piattaforme digitali provenienti dai media australiani. Meta ha accusato la legge di violare accordi commerciali esistenti, sostenendo che potrebbe portare a restrizioni sui contenuti e a limitazioni nelle relazioni commerciali. La misura mira a finanziare le redazioni locali, ma le aziende temono conseguenze negative sulla distribuzione di contenuti e sulle partnership commerciali.

Come influenzerà la tassa del 2,25% sulla sopravvivenza delle redazioni locali?. Perché Meta accusa la nuova legge di violare gli accordi commerciali?. Quali ritorsioni economiche potrebbero scatenare gli Stati Uniti contro l'Australia?. Chi riceverà concretamente i fondi generati dal prelievo sulle Big Tech?.? In Breve Tassa proposta del 2,25% sui ricavi delle piattaforme digitali in Australia.. Consultazioni governative avviate ad aprile e concluse alla fine del mese scorso.. Michael Miller di News Corp e Matt Stanton di Nine Entertainment sostengono la legge.. Rohan Lund di Southern Cross e Scott Purcell chiedono fondi per giornalisti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Big Tech: rischio ritorsioni USA contro la tassa sui media australiani

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