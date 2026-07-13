I principali leader europei, tra cui il cancelliere tedesco e la presidente della Commissione Ue, hanno reso omaggio a un politico statunitense noto per le sue posizioni aggressive sul conflitto in Medio Oriente e le sue dichiarazioni sulla repressione in Europa. La figura è stata descritta come un neocon con intenti duri verso Gaza e l’Europa. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione politica e di discussione sulle strategie di sicurezza e politica estera.

In queste ore, i principali leader europei — dal cancelliere tedesco Friedrich Merz alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen — si sono affrettati a rendere omaggio al senatore neoconservatore Lindsey Graham, scomparso a 71 anni per una malattia fulminea (così è stato dichiarato ufficialmente), come se si trattasse di un grande statista. «Il senatore statunitense Lindsey Graham è stato un vero amico e partner della Germania nell’alleanza transatlantica. Abbiamo combattuto fianco a fianco per oltre quattro decenni. Mi mancherà», ha scritto su X Merz. US Senator Lindsey Graham was a true friend and partner of Germany in the transatlantic alliance. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Lindsey Graham, i leader Ue rendono omaggio al neocon che voleva “radere al suolo” Gaza e “schiacciare” l’Europa

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Georgia leaders, lawmakers pay tribute to Sen. Lindsey Graham after his sudden death

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