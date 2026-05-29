Durante una trasmissione radiofonica, si è acceso un acceso scontro tra un ospite e il conduttore, dopo che un commento ha definito Gaza come una zona da cui sono stati commessi crimini. La discussione è diventata molto animata, con insulti e confronti accesi tra i partecipanti. La trasmissione è proseguita con toni molto vivaci, senza interruzioni o calmanti. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento è stato rilasciato in merito alle affermazioni fatte durante il dibattito.

Bagarre furibonda a La Zanzara (Radio24) durante un acceso confronto sui crimini israeliani a Gaza. Al centro dello scontro verbale c’è Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici Italia-Israele, già noto per il durissimo faccia a faccia televisivo con Enzo Iacchetti, culminato nella frase diventata virale: “Definisci bambino”. Dall’altra parte, Adriano, ex funzionario della polizia locale milanese e attivista per i diritti palestinesi. In collegamento anche il giornalista Savino Balzano. Ad aprire le danze è David Parenzo, che introduce Mizrahi come “un vecchio amico” e “grande eroe e grande carrista”, tornando anche sulla polemica con Iacchetti: “È stato vittima di un linciaggio mediatico da parte di un signore che gli ha messo in bocca parole che voleva esprimere diversamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Israele ha fatto bene a radere al suolo Gaza”. Bagarre a La Zanzara tra Mizrahi “definisci bambino” e il giornalista Balzano

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Israele blocca cibo e acqua, Gaza trasformata in un inferno, fame e infezioni e rischio pandemia

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