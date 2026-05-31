Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale ha chiesto un intervento militare più deciso contro Dahiyeh, la zona periferica a sud di Beirut. Questa area è considerata una delle basi principali del gruppo Hezbollah. La richiesta arriva in un momento di tensione tra Israele e Hezbollah, che ha portato a discussioni sulla possibilità di operazioni più aggressive. Finora non sono stati annunciati dettagli su eventuali azioni militari o piani concreti.

(LaPresse) – Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, ha chiesto un’azione militare più dura contro Dahiyeh, la periferia sud di Beirut considerata una roccaforte di Hezbollah. In un videomessaggio rivolto al premier Benjamin Netanyahu, Ben Gvir ha sostenuto che sia arrivato il momento di colpire l’area. La richiesta arriva dopo settimane di attacchi condotti da Hezbollah contro truppe e centri abitati nel nord di Israele, anche con droni a fibra ottica difficili da individuare. Il conflitto tra Israele e il movimento sciita si è intensificato lo scorso 2 marzo. La tensione resta alta lungo il confine tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Ben Gvir: “Radere al suolo Dahiyeh”

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Netanyahu Blows Up Iran Deal; Trump Finds Out The Hard Way

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