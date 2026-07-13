L’incubo dell’ex | le incursioni in casa i pedinamenti e le minacce di morte Incastrato dai poliziotti

Un ex ha perseguitato la sua ex compagna con incursioni in casa, pedinamenti e minacce di morte. La donna ha segnalato le violazioni alle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine. Gli agenti hanno raccolto prove e, dopo un approfondito lavoro, hanno arrestato l’uomo. La sospettata ha raccontato di essere stata controllata ossessivamente e di aver subito pressioni continue. Le autorità hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo.

Bologna, 13 luglio 2026 – La controllava ossessivamente, pretendendo persino le credenziali del suo telefono per monitorare ogni suo spostamento. Poi, una volta terminata la relazione, ha iniziato a pedinarla e minacciarla, facendo sprofondare la vittima in un vero e proprio incubo, terminato solo con l’arresto del giovane da parte della polizia nei giorni scorsi. L’uomo era entrato di notte a casa dell’ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la condotta ossessiva dell'indagato era iniziata già durante la relazione, segnata da una gelosia morbosa e un atteggiamento possessivo. Una volta terminata la relazione, il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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