Picchia un parcheggiatore poi calci e pugni e minacce di morte contro i poliziotti

Durante un servizio nel piazzale di una stazione, un addetto al parcheggio si è avvicinato ai poliziotti visibilmente agitato. Dopo averli raggiunti, ha aggredito un parcheggiatore con schiaffi, per poi scagliarsi contro gli agenti con calci e pugni, minacciando di morte. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di contenere la situazione.

Erano di pattuglia nel piazzale della stazione, quando un addetto al parcheggio pubblico li ha avvicinati visibilmente scosso. L'uomo aveva la camicia della divisa strappata e un segno inequivocabile sull'uniforme: l'impronta di una scarpa all'altezza dello sterno. Aveva appena subito.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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