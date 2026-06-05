Mantello arrestato 65enne per stalking ai vicini | minacce di morte e incursioni

Mercoledì 4 giugno, un uomo di 65 anni è stato arrestato a Mantello per stalking ai vicini. Secondo le fonti, avrebbe minacciato di morte e compiuto incursioni nel loro giardino, creando un clima di paura. Le autorità hanno intervenuto dopo aver raccolto diverse denunce e segnalazioni di comportamenti aggressivi e intimidatori. L’arresto è stato effettuato in serata, ponendo fine a un periodo di tensioni crescenti.

Un'escalation di minacce, aggressioni e intimidazioni che avrebbe sconvolto la tranquillità di un intero paese si è conclusa nella serata di mercoledì 4 giugno con l'arresto di un 65enne residente a Mantello. I carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno eseguito un'ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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