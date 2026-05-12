Ue entro fine estate il divieto di accesso ai social per i più giovani Von der Leyen | I bambini non sono merce Presto misure contro la dipendenza

Entro la fine dell’estate, la Commissione europea potrebbe proporre una nuova normativa per limitare l’accesso ai social media ai minori. La presidente dell’UE ha dichiarato che i bambini non sono merce e ha annunciato l’introduzione di misure per contrastare la dipendenza digitale. La proposta prevede di stabilire un’età minima per l’utilizzo di piattaforme social, senza specificare ancora quale sarà questa soglia.

Potrebbe arrivare entro la fine dell’estate la proposta della Commissione europea che chiederà di introdurre un’ età minima per l’accesso ai social media. L’annuncio è arrivato da Ursula von der Leyen, presidente dell’esecutivo comunitario, che in un discorso a Copenhagen è tornata sulla necessità di intervenire sull’ecosistema digitale: «Stiamo assistendo alla rapidità fulminea con cui la tecnologia avanza e a come essa penetri in ogni aspetto dell’infanzia e dell’adolescenza. E il dibattito sull’età minima per l’accesso ai social media non può più essere ignorato». In arrivo il «Digital Fairness Act». L’intervento dell’Unione europea sul...🔗 Leggi su Open.online

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