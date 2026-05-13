Limiti ai social per i minori | in estate la legge e la nuova app europea? Le parole di von der Leyen

Quest’estate potrebbe arrivare una nuova normativa europea che limita l’accesso ai social media per i minori. La Commissione europea sta valutando di proporre una legge che ritardi l’iscrizione ai social per i più giovani. Parallelamente, si sta sviluppando una nuova applicazione europea destinata a rafforzare la protezione online dei minori. La presidente della Commissione ha annunciato l’intenzione di accelerare su questi temi.

L'Europa accelera sulla protezione dei più piccoli online. Entro la stagione estiva potrebbe arrivare una proposta di legge per ritardare l'accesso ai social media. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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