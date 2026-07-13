Due atti vandalici si sono verificati in 24 ore allo stabilimento balneare Bagno Holiday ’60 a Lido Spina, nel Ferrarese. Durante le incursioni, sono stati distrutti ombrelloni e danneggiati lettini. Le autorità stanno indagando sugli episodi avvenuti in due notti consecutive, senza comunicare ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. La proprietà dello stabilimento ha riferito di aver subito danni ingenti senza segnalare feriti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due incursioni in appena 24 ore al Bagno Holiday ’60. Due notti consecutive di devastazione hanno colpito il Bagno Holiday ’60 di Lido Spina, nel Ferrarese. Lo stabilimento balneare è stato preso di mira da due raid vandalici avvenuti a distanza di appena 24 ore, con danni a ombrelloni, pali e lettini. A denunciare l’accaduto è stato il titolare Italo Esposito, che ha raccontato come, al termine della prima incursione, il personale abbia lavorato per ore per ripristinare la spiaggia e consentire la regolare apertura ai turisti. Tuttavia, la mattina successiva, la scena si è ripetuta. Ombrelloni sradicati e lettini ammucchiati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lido Spina, doppio raid vandalico in uno stabilimento balneare: ombrelloni distrutti e lettini danneggiati

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