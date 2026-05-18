Filamenti degli ombrelloni dispersi sulla spiaggia maxi multa a uno stabilimento balneare di Vasto

Prima dell'apertura della stagione estiva, le forze di controllo hanno svolto controlli su uno stabilimento balneare nella zona di Vasto. Durante le verifiche, sono stati trovati filamenti di raffia degli ombrelloni sparsi sulla spiaggia. Questa scoperta ha portato a una sanzione economica nei confronti dell’attività, che si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questa irregolarità. La guardia costiera ha condotto i controlli per individuare eventuali violazioni o irregolarità legate alla sicurezza e alla conformità degli spazi balneari.

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I filamenti di raffia degli ombrelloni dispersi in spiaggia dopo essersi staccati sono costati cari a uno stabilimento balneare di Vasto, multato dalla guardia costiera impegnata nei controlli prima dell'inizio dell'estate, per verificare eventuali abusivismi o anomalie e soprattutto monitorare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abusi edilizi sulla spiaggia, sequestrato manufatto di uno stabilimento balneare: denunciato il titolareLa guardia di finanza ha sequestrato un manufatto di uno stabilimento balneare di Pescara per un presunto abuso edilizio. Incendio nella notte in uno stabilimento balneareIntervento dei vigili del fuoco, nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026, per un incendio in un locale adibito a bar e afferente a uno... Filamenti degli ombrelloni dispersi sulla spiaggia, maxi multa a uno stabilimento balneare di VastoSanzione da più di mille euro al concessionario; nel corso dei controlli, altre otto persone sono state denunciate perché, scaduta la concessione, non avevano rimosso le opere dal pubblico demanio mar ... chietitoday.it Olbia, vietati gli ombrelloni stile hawaiano: Rilasciano filamenti di plasticaVietato ripararsi sotto gli ombrelloni stile hawaiano: lo ha disposto oggi il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Con un'ordinanza firmata questo pomeriggio, il primo cittadino, al fine di tutelare ... unionesarda.it