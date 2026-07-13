La seconda stagione di “Libera” è tornata su Rai 1 con nuovi casi giudiziari e trame emotive. La serie combina suspense, sentimenti e momenti più leggeri, coinvolgendo il pubblico con intrecci tra personaggi e vicende legali. Tra gli attori principali, sono stati intervistati l’attore protagonista e il regista, che hanno condiviso dettagli sulla produzione. La stagione si concentra su storie di giustizia e relazioni personali, mantenendo un tono narrativo che alterna tensione e momenti di leggerezza.

La seconda stagione di “Libera” torna su Rai 1 con nuovi casi giudiziari, intrecci emotivi e un racconto che unisce suspense, sentimenti e momenti più leggeri. Ambientata ancora a Trieste e con protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari, la serie introduce un processo destinato a diventare il centro della trama: il procedimento contro Elena Palma. Rispetto al primo capitolo, la storia amplia il suo respiro e affianca all’indagine principale le vicende private dei personaggi. Grande attenzione sarà dedicata al rapporto tra Libera e Pietro e ai cambiamenti negli equilibri familiari dopo le rivelazioni della stagione precedente. La nuova stagione, composta da sei episodi, è stata presentata all’ Italian Global Series Festival di Riccione in attesa della messa in onda autunnale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Libera 2, intervista a Matteo Martari e al regista Gianluca Mazzella

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LIBERA 2, INTERVISTA A MATTEO MARTARI E GIANLUCA MAZZELLA

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