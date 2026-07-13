L' Ia contribuisca al nuovo welfare

La prossima riforma delle pensioni sarà influenzata dalla demografia e dall’intelligenza artificiale, piuttosto che dai dibattiti parlamentari. Le modifiche alle regole previdenziali dipenderanno dall'andamento della popolazione e dallo sviluppo tecnologico. La politica dovrà scegliere se intervenire attivamente o limitarsi a seguire i mutamenti in corso, senza poterli bloccare.

La prossima riforma delle pensioni non nascerà in Parlamento. La scriveranno la demografia e l'intelligenza artificiale. E la politica dovrà decidere se governare questo cambiamento o continuare a inseguirlo. Da anni il dibattito in Italia si consuma sull'età pensionabile, sulle quote, sugli anticipi e sui coefficienti di calcolo. Questioni cruciali, ma sempre meno decisive. La vera domanda è un'altra: chi finanzierà il welfare quando diminuiranno i lavoratori e aumenterà il valore prodotto dalle macchine? È l'interrogativo che emerge, da prospettive diverse ma convergenti, nelle riflessioni dell'accademico Michel Martone e del presidente dell'Inps, Gabriele Fava. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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