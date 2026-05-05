Al via Responsabili del Futuro | nuovo progetto per il welfare territoriale in Campania

È partito ufficialmente “Responsabili del Futuro”, un progetto rivolto al rafforzamento del welfare territoriale in Campania. L’iniziativa fa parte del POR Campania FSE+ 2021-2027 ed è mirata a sviluppare interventi e servizi a livello locale. La presentazione è stata annunciata dalle autorità competenti, che hanno evidenziato l’avvio delle attività previste per migliorare la qualità dei servizi sociali nella regione.

Parte ufficialmente “Responsabili del Futuro”, il progetto strategico dedicato al rafforzamento del welfare territoriale nell’ambito del POR Campania FSE+ 2021-2027. L’iniziativa rientra nel programma “Campania Welfare” ed è attuata in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 10 aprile 2024, con l’obiettivo di sostenere interventi concreti per il benessere e l’inclusione sociale. Promosso dall’Ambito Territoriale n. 29, il progetto nasce dalla collaborazione tra importanti realtà del territorio: Proodos Società Cooperativa Sociale, l’Associazione Fondazione Cucinello APS e CISAL – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (sede di Ercolano).🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate BCC Carate e Treviglio, approvato il bilancio 2025: 6,5 milioni al Fondo Mutualità e impegno concreto nel welfare territorialeApprovato il bilancio dell’esercizio 2025 da parte dell’Assemblea dei Soci della BCC Carate e Treviglio, tenutasi in seduta ordinaria nella mattinata... Al via il nuovo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno: si parte dalla CampaniaPartirà dalla Campania, più precisamente da Benevento, il progetto Ready To Play promosso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Toscana Digitale 2026; Al via Responsabili del Futuro: nuovo progetto per il welfare territoriale in Campania; Progetto di vita: quale futuro senza risorse?; Al via il corso ‘Grassroots Livello E’ per psicologi dei club: formazione e crescita. Al via Responsabili del Futuro: nuovo progetto per il welfare territoriale in CampaniaNapoli, 2 Maggio - Parte ufficialmente Responsabili del Futuro, il progetto strategico dedicato al rafforzamento del welfare territoriale nell’ambito del PR ... sciscianonotizie.it Al via all’Agenas gli incontri con i Responsabili di Prevenzione Corruzione e TrasparenzaGli incontri promossi da Agenas, insieme con Anac e Ministero della Salute, rispondono alla volontà di avviare un confronto costruttivo con i Responsabili, anche alla luce dell’ultimo aggiornamento ... quotidianosanita.it Al via “Responsabili del Futuro”: nuovo progetto per il welfare territoriale in Campania: Napoli, 2 Maggio – Parte ufficialmente “Responsabili del Futuro”, il progetto strategico dedicato al rafforzamento del welfare territoriale nell’ambito del PR Campania FSE+ - facebook.com facebook