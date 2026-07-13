Durante la prima udienza d’appello per il femminicidio di Aurora Tila, un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso la giovane, affermando di averla gettata dal balcone. La vittima aveva 13 anni e la morte risale al 25 ottobre 2024 a Piacenza. Il ragazzo, che si trova nel carcere minorile di Catanzaro, ha deciso di smettere di negare la responsabilità. La madre della vittima ha reagito alla confessione.

La confessione è arrivata nella prima udienza d’appello per il femminicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Collegato dal carcere minorile di Catanzaro, l’ex fidanzato, oggi sedicenne, ha smesso di negare e dichiarato: “Ho ucciso io Aurora, l’ho gettata dal balcone”. Il ragazzo si è poi scusato per il gesto e per aver atteso così a lungo prima di assumersi le proprie responsabilità. “Abbiamo ascoltato le sue dichiarazioni, si è scusato sia per il ritardo sia con i familiari”, ha detto l’avvocato Emilio Malaspina, legale della madre Morena Corbellini. “Ma dal nostro punto di vista questa confessione arriva molto in ritardo e non apporta nulla a tutto il lavoro già svolto da Procura e Tribunale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “L’ho uccisa io”. Femminicidio della 13enne Aurora, la confessione del fidanzatino e la reazione della mamma

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Femminicidio Aurora Tila, l'ex confessa in aula: «L'ho spinta io dal balcone»

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