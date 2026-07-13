Durante il processo d’appello a Bologna, l’ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di averla uccisa. La ragazza di 13 anni era morta nel 2024 cadendo dall’ottavo piano di un edificio a Piacenza. La confessione è stata resa nel corso dell’udienza, senza ulteriori dettagli sui motivi o modalità dell’omicidio. La vicenda aveva suscitato grande attenzione, e ora si attendono sviluppi sulle possibili conseguenze legali.

L’ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell’ottobre del 2024 dopo essere caduta dall’ottavo piano di un edificio a Piacenza, ha confessato di averla uccisa, durante il processo d’appello in corso a Bologna. Tila e il ragazzo, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni ed è ancora minorenne, avevano avuto una relazione di alcuni mesi. Nonostante i forti sospetti che prima lo avevano portato in custodia cautelare in un istituto per minori, e poi a essere condannato a 17 anni di carcere, lo scorso novembre, finora lui aveva sempre sostenuto di essere innocente. L’avvocato della famiglia di Tila, Emilio Malaspina, ha detto di augurarsi che ora la Corte d’appello confermi la sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’ex fidanzato di Aurora Tila, morta a 13 anni cadendo da un terrazzo nel 2024 a Piacenza, ha confessato di averla uccisa

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Ha confessato, ha detto di essere stato lui a uccidere #Aurora Tila, gettandola da un balcone a #Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è x.com

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