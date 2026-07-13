Tra poco si penserà al 2030. Ma con che faccia la Fifa della meritocrazia, del ranking che decide tutto, del rispetto dei valori, presenterà nel prossimo Mondiale la stessa distribuzione di posti del 2026? Qui in America tre semifinaliste su quattro, Francia, Spagna e Inghilterra, sono europee. Una è sudamericana, l’Argentina. Il resto del mondo, sul più bello, scompare come sempre. La formula 65-24-1-1-1 indica le qualificate per continente alle semifinali nei ventitré tornei, dal primo in Uruguay nel 1930 a questo americano. L’Europa ne ha portate 65 (il 71 per cento), il Sudamerica 24 (sempre le stesse tre, Brasile, Argentina e Uruguay, più il Cile ‘62). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Europa domina il Mondiale: ora la Uefa chieda più posti per il 2030

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